Die Nachricht wird zum Kulturgut

Wie überleben Zeitungen? Nach 20 Jahren als Chef von "The Guardian" erzählt Alan Rusbridger vom größten Umbruch der Zeitungsgeschichte.

Die Chefs der "New York Times" hatten einige ihrer Kollegen zum Dinner ins Londoner Savoy Hotel eingeladen. Nach desaströsen Jahren gab es für Zeitungsmanager wenigstens einen kleinen Anlass zum Feiern. Mittlerweile fünf Jahre hatte die "New York Times" sich als Vorreiter behauptet: Gegen alle Strömungen in der digitalen Welt war es ihr gelungen, über ihre Webseite Einnahmen von Lesern zu lukrieren. Das Print-Modell von Abonnement und Einzelverkauf hatte die Hürde ins Digitale bezwungen. Die Paywall, auch Bezahl-Schranke, Premium- oder Plus-Bereich genannt, hatte sich bewährt.