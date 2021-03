Die Rebellion im Alltag ist mehr als nur ein Traum

Eine Ausstellung in der Camera Austria umkreist das Thema Zeit und macht Lust auf Veränderungen in der Gegenwart.

Das Thema Zeit hat durch Corona neue Brisanz gewonnen. Das belegen auch einige Beiträge der lang vor der Pandemie konzipierten Ausstellung "If Time Is Still Alive - Die Stadt & Das gute Leben" in der Grazer Camera Austria. Aus Onlinebefragungen durch die Künstlergruppe School of Temporalities geht etwa hervor, wie sich das Arbeitsleben von zwölf Frauen verändert hat: Eine Straßenbahnfahrerin berichtet von gespenstisch leeren Trams; eine Gärtnerin erzählt, dass man angehalten worden sei, im ersten Lockdown Urlaub zu nehmen, sodass ...