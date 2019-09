"Die Schändung der Lucretia" - Spendenaktion für Frauenhaus

Die Aufführung der Kammeroper "The Rape of Lucretia" (Die Schändung der Lucretia) von Benjamin Britten im Linzer Musiktheater verbinden alle an der Produktion Beteiligten mit einer Spendenaktion für das Frauenhaus Linz. Die Produktion des Oberösterreichischen Opernstudios hat am Samstag, dem 21. September, in der BlackBox Premiere.

SN/APA (Archiv)/RUBRA Die Oper ist im Linzer Musiktheater zu sehen