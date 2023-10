"Die Verlorenen": Wiener Theater am Werk gestartet

Es sind Unterprivilegierte, Strauchelnde, Unglückliche, die über die Bühne schlurfen, in Ecken kauern und vor sich hin starren. Sie könnten aus Gorkis "Nachtasyl" stammen oder aus Stücken von Gerhart Hauptmann - doch es sind "Die Verlorenen" von Ewald Palmetshofer. Mit ihnen hat am Donnerstagabend die neue Direktion des Werk X in Wien-Meidling begonnen, das nun "Theater am Werk" heißt. Ein zwiespältiger Auftakt zwischen großer Ambition und nicht ganz überzeugender Umsetzung.

BILD: SN/APA /THEATER AM WERK/MATTHIAS HE 'Die Verlorenen': Janusz Cichocki und Thomas Frank