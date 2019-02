Digitale Hörkost setzt zum Siegeszug an

Streaming ist in Österreich zur beliebtesten Art des Musikhörens geworden. CDs und andere Tonträger werden verdrängt.

Die Österreicherinnen und Österreicher haben ihre Hörgewohnheiten bei Musik drastisch verändert. Das Jahr 2018 erscheint dabei wie eine Wasserscheide: Erstmals hat die digital verbreitete Musik jene auf physischen Tonträgern überholt. Und noch von einer zweiten historischen Zäsur berichteten Vertreter der Musikwirtschaft am Dienstag in einer Pressekonferenz in Wien: Zum zweiten Mal hintereinander ist der österreichische Musikmarkt wieder um ein paar Prozent gewachsen.