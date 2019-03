Dirigent Andris Nelsons erhält Schostakowitsch-Preis

Der lettische Dirigent Andris Nelsons, der das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 2020 leiten soll, bekommt den Preis der Internationalen Schostakowitsch Tage Gohrisch. Er soll ihn am 23. Juni bei den diesjährigen Internationalen Schostakowitsch Tagen im deutschen Bundesland Sachsen entgegennehmen, teilten die Veranstalter am Sonntagabend in einer Aussendung mit.

/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Der lettische Dirigent Nelsons soll das Neujahrskonzert 2020 leiten