Diskussion zur Salzburger Kulturpolitik vor der Landtagswahl:Zwischen Raumnot und großen Prestigeprojekten

Wohin steuert die Kulturpolitik in Salzburg? Beim "Round Table" vor der Landtagswahl gab es wenig Konfrontation.

Am Podium: Andreas Schöppl, Kay-Michael Dankl, Brigitta Pallauf, Stefanie Ruep, Martina Berthold, David Egger, Sebastian Huber.

Konfliktpotenzial? Bei manchen Fragen hätte man fast den Eindruck gewinnen können, das sei ein Fremdwort in der Salzburger Kulturpolitik. Einig zeigten sich am Donnerstag die Gäste des "Kulturpolitischen Round Table" anlässlich der nahenden Landtagswahl nicht nur über die Wichtigkeit und Richtigkeit des "Fair Pay"-Programms, das Beschäftigten im Kulturbereich angemessene Bezahlung sichern soll. Bei der Debatte, die der Dachverband Salzburger Kulturstätten und die Initiative Kulturstadt in der ArgeKultur ausrichteten, betonten die Vertreterinnen und Vertreter der wahlkämpfenden Parteien auch geschlossen ihre Zuneigung ...