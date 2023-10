Dollfuß-Museum wird Stück für Stück geleert

Bis 2028 werden alle Exponate aus dem Museum entfernt. "Am Ende steht das Geburtshaus von Engelbert Dollfuß leer", heißt es in der Pressemitteilung.

Geburtshaus von Engelbert Dollfuß und Museum in Texingtal in Niederösterreich.

Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal

Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal

Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal

Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal

Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal

Ein Stück eines gordischer Knotens in Österreichs Zeitgeschichte wird gelöst. Das seit Jahre strittige Engelbert-Dollfuß-Museum in Texingtal in Niederösterreich wird geleert, allerdings nicht auf Nimmerwiedersehen, sondern Stück für Stück. "Die Objekte werden nicht zusammengetragen, sondern nach sorgfältiger und systematischer Analyse ...