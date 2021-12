Donauinselfest der "Extraklasse" von 24. bis 26. Juni 2022

Der Termin für das Donauinselfest 2022 steht: Das Open-Air-Festival bei freiem Eintritt wird von 24. bis 26. Juni über die Bühne gehen. Anders als in den vergangenen beiden Jahren, in denen die Inselsause durch Corona stark limitiert war, hofft die Wiener SPÖ als Veranstalterin nun wieder auf ein "Fest der Extraklasse", versprühte Projektleiter Matthias Friedrich am Donnerstag Zuversicht. Auch ein Comeback internationaler Acts stehe am Plan.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE 2022 soll es am Donauinselfest wieder voll sein vor den Bühnen

"Zwei Jahre in Folge haben wir bewiesen, dass das Donauinselfest auch während der Coronapandemie sicher stattfinden kann", unterstrich Friedrich, Geschäftsführer der für die Organisation verantwortlichen Pro Event Team für Wien GmbH, in einer Aussendung. Heuer musste die dreitägige Veranstaltung mit nur vier Bühnen und strengen Besucherobergrenzen auskommen, im Vorjahr ging sie größtenteils überhaupt nur als TV-Event über die Bühne. Im kommenden Jahr will man nun "zu den Wurzeln zurückkehren" und somit ein Event im gewohnten Umfang und zur traditionellen Zeit - am letzten Juni-Wochenende statt im September - bieten. Nichtsdestotrotz wird auch 2022 der Covid-19-Beirat als beratendes Gremium für etwaige notwendige Coronamaßnahmen mit an Bord sein. Denn die Gesundheit und Sicherheit aller stehe auch im kommenden Jahr an erster Stelle. Einen Vorgeschmack auf das Line-up gibt es derzeit noch nicht. Erste Acts sollen im Frühjahr bekanntgegeben werden. Anders als bei den vergangenen beiden Ausgaben, als pandemiebedingt nur österreichische Bands, Künstlerinnen und Künstler das Programm bestritten hatten, stellte SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Novak für 2022 wieder "bunte Programmvielfalt" inklusive internationaler Musikerinnen und Musiker in Aussicht. (S E R V I C E - https://donauinselfest.at/dif22-termin-donauinselfest/)