Der Dramatiker und Regisseur Rene Pollesch erhält den Jürgen Bansemer & Ute Nyssen Dramatikerpreis 2018. Das Werk des 55-jährigen Deutschen glänze durch szenischen Witz, Erfindungsgeist und Forschungsdrang, teilte die Jurorin und Theaterverlegerin Ute Nyssen am Mittwoch mit. Der mit 15.000 Euro dotierte, privat gestiftete Preis wird am 27. April in Köln verliehen.

(Apa/Dpa)