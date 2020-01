Drehstart zu Film über Hans Albers Wirken zu NS-Zeiten

Die zwiespältige Rolle des Schauspielers Hans Albers im Nationalsozialismus wird in dem Dokudrama "Der blonde Hans" von NDR und rbb aufgearbeitet. Am Montag drehten der Schauspieler Ken Duken als Albers und Picco von Groote als dessen Lebensgefährtin Hansi Burg in einem historischen Gebäude in Bremen.

SN/APA (dpa)/Michael Bahlo Ken Duken spielt die Rolle von Hans Albers