Düsseldorfer Museum zeigt Werkschau von Peter Lindbergh

Fünf Monate nach dem Tod des Starfotografen Peter Lindbergh präsentiert das Museum Kunstpalast in Düsseldorf eine Werkschau seiner Arbeiten. "Peter Lindbergh: Untold Stories" zeigt rund 140 Fotografien aus den frühen 1980ern bis heute. Lindbergh hatte an seiner ersten von ihm selbst konzipierten Werkschau bis unmittelbar vor seinem Tod gearbeitet. Er starb am 3. September 2019 mit 74 Jahren.

SN/APA (dpa)/Fabian Strauch In Düsseldorf ist die Schau bis 1. Juni zu sehen