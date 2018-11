Durchschnittsösterreicher las im vergangenen Jahr 3,7 Bücher

Statistisch gesehen hat jeder Österreicher in den vergangenen zwölf Monaten 3,7 Bücher in gedruckter oder digitaler Form gelesen - Frauen mehr als Männer. Während 16 Prozent der Landsleute pro Jahr mindestens zehn Bücher verschlingen, outeten sich in einer aktuellen spectra-Umfrage 33 Prozent als absolute Lesemuffel. Die Meinungsforscher haben 1.024 Personen über 15 Jahre befragt.

SN/APA (dpa/Archiv)/Arne Dedert Ob gedruckt oder als E-Book - Manche lesen gar nichts