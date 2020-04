Edinburgh sagt Festival Fringe wegen Corona ab

Das legendäre Festival Fringe in Edinburgh ist erstmals seit über 70 Jahren abgesagt worden. Grund sei die Coronapandemie, teilten die Veranstalter am Mittwoch in der schottischen Hauptstadt mit. Auch vier weitere im August geplante große Kulturevents wurden gestrichen: das International Festival, das Art Festival, das International Book Festival und The Royal Edinburgh Military Tattoo.

SN/APA (AFP/Archiv)/IAN STEWART Erste Absage seit über 70 Jahren