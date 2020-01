Edtstadler traf noch Personalentscheidungen im Kulturbereich

Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Abend vor der endgültigen Umverteilung der Zuständigkeiten in den einzelnen Ressorts am Mittwochvormittag in ihrer Funktion als Kulturministerin noch einige Personalentscheidungen getroffen und diese per E-Mail kommuniziert. Das berichtete die "ZiB2". Betroffen davon war etwa Christian Konrad, der seinen Platz im Kuratorium der Albertina räumen muss.

SN/APA/HANS PUNZ Personalentscheidungen per Mail in letzter Sekunde als Kulturministerin