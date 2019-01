Egon Schiele-Gemälde wird in London versteigert

Ein Werk von Egon Schiele kommt am 26. Februar bei Sotheby's in London unter den Hammer: Das Gemälde "Triestiner Fischerboot" von 1912 scheine erstmals bei einer Versteigerung auf, teilte das Auktionshaus am Freitag mit. Sotheby's erwartet dafür zwischen sechs und acht Mio. Pfund (rund 6,9 bis 9,2 Mio. Euro). Es handle sich um ein "auffallend modernes Bild", so Helena Newman vom Auktionshaus.

Die für impressionistische und moderne Kunst zuständige Expertin sieht "deutsche und österreichische Kunst wieder im Rampenlicht", wobei sich Sammler allen voran für starke expressionistische Arbeiten interessieren würden. Schieles Gemälde ist nach einem Besuch des Künstlers in Triest entstanden. Der erste Besitzer der 75 mal 75 Zentimeter großen Arbeit war laut Sotheby's Heinrich Böhler. Anzeige Quelle: APA