Ehren-Oscars für Cicely Tyson und Lalo Schifrin

Die US-Schauspielerin Cicely Tyson (93, "The Help") und der in Argentinien geborene Filmkomponist Lalo Schifrin (86, u.a. "Mission: Impossible") werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet. Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch in Los Angeles mitteilte, wird auch der Presseagent und langjährige Sprecher von Steven Spielberg, Marvin Levy, geehrt.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK Ehren-Oscar u.a. für "Mission: Impossible"-Komponist Schifrin