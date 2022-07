Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises an Historiker Clark

Der Ehrenpreis des Bayerischen Buchpreises 2022 geht an Christopher Clark. Als exzellenter Historiker schreibe er brillant und äußerst fundiert, lobte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Donnerstag. "Sir Christopher Clark erzählt Geschichte höchst anschaulich und lebhaft, als Leser klebt man geradezu an seinen Büchern." Darüber hinaus bringe er einem breiten TV-Publikum auf unterhaltsame Weise die Bedeutung geschichtlicher Ereignisse für unsere Gegenwart näher.

SN/APA/DPA/MARC MÜLLER/DPA/MARC MÜL Historiker Christopher Clark wird ausgezeichnet

Der in Australien geborene und im britischen Cambridge lehrende Geschichtsprofessor wurde 2012 mit seinem Buch "Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog" bekannt, erhielt 2013 den Bruno-Kreisky-Preis für das Politische Buch und hielt 2014 die Eröffnungsrede der Salzburger Festspiele. Zuletzt veröffentlichte er "Gefangene der Zeit: Geschichte und Zeitlichkeit von Nebukadnezar bis Donald Trump". Mit dem Bayerischen Buchpreis sollen die besten deutschsprachigen Neuerscheinungen in den Kategorien Sachbuch und Belletristik ausgezeichnet werden - die Gewinner werden am 10. November live von der Jury gekürt. Darüber hinaus würdigt der Freistaat Bayern mit dem Ehrenpreis ein herausragendes publizistisches Gesamtwerk. Der Bayerische Buchpreis wird vom Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels mit Unterstützung der Bayerischen Staatskanzlei vergeben.