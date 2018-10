Ein Andersdenkender hat es in Österreich schwer

Der Name Werner Hofmann fällt aus den Ehrentafeln der Republik. Eine hochkarätige Schar hat sich dem widersetzt.

Einem der Erneuerer des Museumsbetriebs in Österreich widerfährt ein sonderbares Vergessen. Werner Hofmann, Gründungsdirektor des 20er Hauses und damit des Museums modernder Kunst (Mumok), sei zwar seit 1989 in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften gewesen, doch derweil sei aus deren Mitgliederlisten sein Name gestrichen, berichtet der Kunsthistoriker Thomas Zaunschirm. Gleiches habe er beim Staatspreises für Verdienste um die österreichische Kultur im Ausland feststellen müssen. Diesen habe Werner Hofmann 1991 erhalten, auch da sei der Name eliminiert, sagte Thomas Zaunschirm und folgert: "Es wirkt so, als wollte man sich gegen die Heimkehr des großen Sohnes wehren."