Ein Besenballett erfreut die Linzer

Aus vielen teils ungewöhnlichen, teils alltäglichen Klangwolken entstand eine ungewöhnliche "Linzer Sinfonie".

Wie klingt eine Stadt? Mit den aus Aufmerksamkeit wie Fantasie gewonnenen Erkenntnissen von städtischen Klängen erfreute die Stadt Linz am Tag der Klangwolke an die 100.000 Zuhörer - je zur Hälfte tagsüber im Stadtgebiet sowie abends in Kooperation mit dem Ars-Electronica-Festival per weltweit übertragenen Livestream.

Im Coronajahr war die traditionsreiche Klangwolke aus vielen mehr oder weniger kleinen Wolken gebaut. Da behutsam und rhythmisch erzeugte Geräusche zu Klängen werden, ergeben auch viele Besen einen Zusammenklang; und mit rhythmischen Bewegungen ...