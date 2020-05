So still, sauber und angenehm wie an diesem Wochenende war es in Salzburger Museen lange nicht.

"Willkommen zurück!" und "Wir haben geöffnet!" steht auf eigens für dieses Wochenende angefertigten Plakaten an den Eingängen des Salzburg Museums. Am ersten Öffnungstag nach zweimonatiger Schließung fällt auf, dass auf Tafeln und mit Signets auf den Böden behutsam ans Covid-19-Einmaleins ...