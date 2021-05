Ein Cellist wird Rektor in Linz

Mit Martin Rummel soll die Kunstuniversität "bald hinausstarten".

Nach 30 Jahren kehrt ein Linzer doppelt zurück - in die Stadt, wo er aufgewachsen ist, sowie an die mittlerweile in die Anton-Bruckner-Privatuniversität verwandelte Institution, an der er einst Cello und Cembalo studiert hat. Martin Rummel wird ab Herbst Rektor der Kunstuniversität in Linz. Dies gab Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) am Montag bekannt. Marin Rummel habe sich unter 17 Bewerbern durchgesetzt - bei der Findungskommission, dann in einem universitätsöffentlichen Hearing, in einer Sitzung des Universitätsrates und schließlich in der Landesregierung, ...