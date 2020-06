Ein Kunstwerk von Anna Jermolaewa in Graz erfährt in Zeiten des Denkmalsturms eine Brisanz.

Christoph Kolumbus wurde in Richmond (USA) in einem See versenkt. In Bristol fiel ein Denkmal für den Politiker und Sklavenhändler Edward Colston, in Antwerpen entfernte die Stadt eine Statue des Kolonialherrschers Leopold II., der im Kongo einst brutal agierte. Ausgehend ...