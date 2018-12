Der Text von "Ihr Kinderlein kommet" hat sich an viele ihm zugeeignete Melodien geschmiegt. Dann ist er bei einem Frühlingslied gelandet.

Nicht nur Partner in Ehe oder Gspusi werden manchmal stante pede verlassen, weil ein Teil glaubt, eine lieblichere bessere Hälfte finden zu müssen. Auch einer Melodie kann dies widerfahren. Derart weitläufig ist der Text "Ihr Kinderlein kommet": An viele Melodien hat er sich geschmiegt, oft jahrzehntelang, vor vielen Leuten und an vielen Festtagen.