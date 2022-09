Ein neues Salzburger Festival sucht Kunst-Verbindungen

Kollegienkirche: Premiere für Format "MusiKunsTheater"

Zwei Klaviere, sechs Stimmen, sechs Plattenspieler, ein Computer, eine Digitaluhr: In der berühmten Opernserie "Europeras" von John Cage verrät schon die Besetzung, dass es um eine ungewöhnliche Annäherung an eine mächtige musikhistorische Gattung geht.

In Salzburg stehen die "Europeras 3 & 4" von Cage am Beginn und am Schluss eines Festivals, das neue Verbindungen zwischen Musik, Theater und Bildender Kunst schafft: Das neue Festival "MusiKunsTheater" feiert seine Premiere am Samstag in der Kollegienkirche. Künftig soll es alle zwei Jahre stattfinden.

Ein Ziel sei es, neues Publikum anzusprechen und den Zugang zur Kunst niederschwellig zu ermöglichen, heißt es in einer Aussendung der Initiatoren um "Kammeropern"-Leiter Gordon Safari. Der Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. Neben John Cage stehen unter dem heurigen Festivalmotto "Zwischen den Zeiten" auch Klanginstallationen, ein Konzert mit Musik von Carl Heinrich Biber oder die Uraufführung des Theaterstücks "Zerreißprobe" auf dem Programm. Die Kollegienkirche wird auch zum Ort für eine Rauminstallation.



Festival:MusiKunsTheater, "Zwischen den Zeiten", Salzburg, Kollegienkirche, 17. bis 25. 9., Programm im Internet: www. kammeropersalzburg.at