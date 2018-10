Ein rastloser Abenteurer führt den Gesang zum eigenen Stil

Wer war Manuel García? Der mexikanische Tenor Javier Camarena liefert ein faszinierendes CD-Porträt des Weltmannes.

Ein Talent von seltener Universalität, ein Leben wie ein Abenteuerroman: Das ist die Geschichte von Manuel García, der aus bescheidenen Verhältnissen sich emporarbeitet zur temperamentvollen Berühmtheit nicht nur in einem "Fach" (jenem des Tenorgesangs), der in höchsten Kreisen verkehrt, Liebling der Künstler und Weltreisender war, so hoch gestiegen wie tief gefallen zum Bankrotteur und Strafgefangenen, Vater von vier Kindern, von denen zwei als Sängerinnen und Lehrerinnen Weltkarriere machten: Maria Malibran und Pauline Viardot.