Ein Rockstar auf dem Bahnhofsplatz:"Kulturschiene" startet in fünftes Jahr

Viel Kultur und weniger Beschwerden: Ein Veranstaltungsformat macht den Bahnhof im Sommer zur Begegnungszone. Zur Eröffnung gibt es große Rock-Posen.

Er spielt gern den Rockstar. Sein Publikum muss er sich aber jedes Mal wieder neu erobern. "Die Leute kommen ja nicht zu meiner Show. Sie laufen eher in meine Show hinein", sagt Mr. Copini. Verblüffte Gesichter dürfte es also auch bei Passanten und Zugreisenden in Salzburg geben, wenn der Straßenkünstler aus Barcelona den Bahnhofsvorplatz zu seiner Bühne macht: Mit Mr. Copinis Show "Herock" beginnt am Donnerstagnachmittag die Reihe "Kulturschiene".

Als das Format mit wöchentlichen Veranstaltungen 2018 eingeführt worden ...