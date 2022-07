Ein Treffen mit Bergsteiger Peter Habeler zu seinem 80er: Wer rastet, geht weiter

Hinaus und hinauf. Ein Treffen zum 80er: Peter Habeler über Schmetterlinge, Instinkt und den nächsten Berg.

Müßig ist's, nach hinten zu schauen. Gefährlich vielleicht. Aber was den Mount Everest betrifft, kommt man am Rückblick schwer vorbei. Ohne zusätzlichen Sauerstoff mit Reinhold Messner. Eine Pioniertat. Das war aber schon vor 44 Jahren, nach und vor vielen anderen Gipfeln war das. Denn es geht immer zum nächsten Berg. Und so alt kann Peter Habeler gar nicht werden, dass er nicht gerne "hinausgeht". Ende Juli wird der Zillertaler 80. "Ich schau mit Freude zurück. Aber mehr noch mit einer ...