Eine Fälschung hat Österreich Privilegien gebracht

Was heute "Fake News" heißt, hat ein Habsburger gefinkelt eingesetzt, um seine Macht zu mehren.

Das einzig Echte an dem Schriftstück, mit dem Österreich seine Macht in Europa festigte, ist die an roter Seide baumelnde Bulle aus Goldblech. Diese kletzelten die von Rudolf IV. beauftragten Fälscher von jenem Dokument, mit dem zwei Jahrhunderte zuvor, im Jahr 1156, Kaiser Friedrich Barbarossa dem Babenberger Heinrich Jasomirgott für die "Mark Ostarrîchi" das erbliche Herzogtum und damit die Unabhängigkeit vom Herzogtum Baiern zuerkannt hatte.