Eine Frau gewinnt mit "Wärme, Würde und Witz"

Der Radiosender Ö1 kürt die besten Hörspielmacher des Jahres - Das ORF-Landesstudio Tirol landet einen Coup.

"Brigitte Karner gibt Frauenfiguren Wärme, Würde und Witz." Mit dieser Begründung und mit Lob für die Vielfalt ihrer Rollen wurde Brigitte Karner am Freitagabend in der Hörspielgala von Ö1 zur "Schauspielerin des Jahres" gekürt. "Anmutig bis zornig, präzise und beseelt vermittelt sie uns weibliche Lebenswelten", erläuterte die Jury. In mehr als dreißig Hörspielen des ORF hat Brigitte Karner mitgewirkt - zuletzt in Thomas Bernhards "Theatermacher" und in "Doppelgängerscheu" über Sigmund Freud und Arthur Schnitzler, beide im Vorjahr und in beiden ...