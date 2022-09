Der Loferer Kulturverein Binoggl startet heute mit einem besonderen Projekt in den Herbst. Federführend: 100 Schülerinnen und Schüler.

Lieder, Texte und Musik. Gemeinsam ausgewählt, zusammen erarbeitet. Und zwar mit dem Kinderliedermacher und Religionspädagogen Kurt Mikula. An insgesamt sechs Orten wird das Programm zu erleben sein. Titel: "Eine halbe Stunde für den Frieden." Jeweils von 19 bis 19.30 Uhr. Heute, Freitag, 30. Oktober, erlebt das Ganze seine Premiere. Und zwar in St. Martin bei Lofer. In der Kapelle Christophorus.

100 Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Lofer (die Klassen 1a, 1b, 1c sowie 2a und 2b) beschäftigten sich ...