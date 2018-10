Eine Hürde für digitales Lesen fällt

Die EU-Finanzminister haben den Weg für geringere Mehrwertsteuersätze frei gemacht.

Nutzer von E-Reader und Smartphone könnten in absehbarer Zukunft Bücher billiger kaufen können. Die 28 EU-Finanzminister haben sich gestern, Dienstag, geeinigt, dass bei elektronischen Büchern die gleichen ermäßigten Mehrwertsteuersätze angewendet werden dürfen wie für gedruckte Publikationen. Für E-Bücher und digitale Zeitungen galt in der EU bisher der normale Mehrwertsteuersatz von mindestens 15 Prozent. Mit der Änderung der EU-Mehrwertsteuerrichtlinie werde "Fairness für traditionelle und digitale Produkte geschaffen", sagte Finanzminister Hartwig Löger, der derzeit den Ratsvorsitz führt, nach der Sitzung in Luxemburg .