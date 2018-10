Einige Schriftrollen vom Toten Meer offenbar gefälscht

Ein Museum in den USA hat fünf Fragmente der berühmten Schriftrollen vom Toten Meer aus seiner Ausstellung entfernt. Die Fragmente seien gefälscht, teilte das Bibelmuseum in Washington am Montag mit. Das Museum hatte die deutsche Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) um eine Untersuchung gebeten. Die deutschen Experten kamen zu dem Schluss, dass die Fragmente nicht alt genug sind.

SN/APA (AFP/Archiv)/SAUL LOEB Nach einer Überprüfung wurden Exponate entfernt