Einstein-Brief könnte bis zu 1,5 Millionen Dollar bringen

Ein handgeschriebener Brief des deutsch-amerikanischen Physikers Albert Einstein (1879-1955) könnte bei einer Auktion in den USA bis zu 1,5 Millionen Dollar (etwa 1,3 Millionen Euro) bringen. Der zwei Seiten lange Brief aus dem Jahr 1954 sei an den Philosophen Eric Gutkind adressiert, teilte das Auktionshaus Christie's in der Nacht auf Freitag mit.

SN/APA (Archv/AFP)/- Die Versteigerung ist am 4. Dezember in New York geplant