Eintritt gibt es nur mit Ausweis

Dafür halten nachmittags die Schamanen ein Nickerchen. Eine Reise durch das Monumentalprojekt "DAU" in Paris.

Seit Monaten hagelt es Hohn und Spott. Der russische Regisseur Ilya Khrzhanovsky wollte angeblich in Berlin die Mauer wieder aufbauen, um dort eine Art Sowjet-Disneyland zu errichten. Mit einem speziellen Handy sollte man durch ein Labyrinth von Räumen und Situationen gelotst werden, einmal die (erfundene) Realität auf sich wirken lassen, einmal sich einen Teil der zahllosen Filme ansehen, die Khrzhanovsky gedreht hat - in einem Zeitraum von über anderthalb Jahren an einem geheimen Ort, wo Hundertschaften von Akteuren das Retro-Russland bereits vorgelebt hatten und dabei konsequent überwacht (also gefilmt) wurden; finanziert von einem Oligarchen, kolportierter Kostenpunkt: umgerechnet 60 Millionen Euro. "DAU" handelt von dem Physiknobelpreisträger Lev Landau, der ein ebenso kreativer wie sektiererischer Kopf war, die Partie im Film spielt Teodor Currentzis, bekannt als guruhafter Dirigent unter Genieverdacht.