"Elektra", "Così", Handke und "Jedermann": Salzburger Festspiele präsentieren das Programm für 2020

Am 1. August beginnen die Salzburger Festspiele 2020. Trotz der Reduzierung um zwei Wochen beinhaltet das modifizierte Programm, das am Dienstag präsentiert wurde, zwei Opern-Neuinszenierungen, die Uraufführung von Peter Handkes "Zdenek Adamec" und ein reichhaltiges Konzertprogramm. Der "Jedermann" wird 14 Mal gespielt. Der allgemeine Kartenverkauf beginnt am 13. Juli.

SN/bef Am Haus für Mozart wird bereits das Sujetplakat gewechselt.