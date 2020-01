Elevate Festival geht der "Natur des Menschen" auf den Grund

Das Grazer Elevate Festival findet von 4. bis 8. März zum 16. Mal statt. Das umfangreiche Diskursprogramm steht heuer unter dem Motto "Human Nature". In über 30 Einzelveranstaltungen soll der Frage nach der Menschlichkeit im Spektrum gesellschaftspolitischer, klimatischer und technologischer Veränderungsprozesse auf den Grund gegangen werden.

Zu den zahlreichen internationalen Gästen zählt die brasilianische Indigenen-Aktivistin und Feministin Daiara Tukano, die auch die Eröffnungsrede des Festivals halten soll. Als weitere prominente Gäste haben sich der nigerianische Alternativ-Nobelpreisträger Nnimmo Bassey, Thema1-Thinktank- und Green-Music-Initiative-Gründer Jacob Bilabel sowie die Philosophin und Autorin Ariadne von Schirach angesagt.

Der unterschwellige Fokus des Festivals liegt, wie schon beim Elevate 2009, auf der Klimakrise. "Wir wollen in die Zukunft blicken und vor allem auch Zweckoptimismus bewahren und Handlungsalternativen aufzeigen - im Diskurs- und Filmprogramm wie auch am Dancefloor", so die erklärte Intention der Veranstalter.

Sehen lassen kann sich auch das Musikprogramm, auch wenn heuer die ganz großen, breitenwirksamen Namen fehlen. Beim Abschlusskonzert am 8. März im Grazer Orpheum geben sich mit Kurzzeit-Kraftwerk-Mitglied Michael Rother und Gudrun Gut aber immerhin zwei Ikonen der avantgardistischen deutschen Popkultur die Ehre.

Tags zuvor ist in der Uhrturmkasematte mit der Bristoler Formation Giant Swan und in Form der queeren DJ Via App aus Brooklyn Techno vom feinsten angesagt. Klingende Namen aus der heimischen Auflegerszene gibt es, ebenfalls am Samstag, im Parkhouse zu erleben.

Die Eröffnungsshow findet am 4. März im Forum Stadtpark statt, wo an den folgenden Tagen traditionell auch der Großteil des - wie immer bei freiem Eintritt stattfindenden - Diskursprogramms abgewickelt wird. Die Eröffnung wird moderiert von der bayerisch-wienerischen Chanteuse Ankathie Koi.

