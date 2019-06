Elfriede Ott wird im Ehrengrab von Hans Weigel beigesetzt

Die in der Nacht auf Mittwoch verstorbene Schauspielerin Elfriede Ott wird am 28. Juni am Zentralfriedhof beigesetzt. Ein Sprecher der Bestattung Wien bestätigte der APA einen entsprechenden Bericht von wien.orf.at. Ott wird im Grab ihres 1991 verstorbenen Mannes Hans Weigel ihre letzte Ruhe finden. Bei diesem handelt es sich um ein Ehrengrab der Stadt Wien.

SN/APA/GUENTER R. ARTINGER Beisetzung am 28. Juni am Zentralfriedhof