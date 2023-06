"Elisabeth" hält 2024 zum letzten Mal Hof in Schönbrunn

Musical-Kaiserin "Elisabeth" hält 2024 noch einmal Hof in Schönbrunn - allerdings zum letzten Mal. Nach der Premiere der dritten Saison des Musicalklassiker im Ehrenhof des Habsburger-Schlosses am gestrigen Donnerstag gaben die Veranstalter nun bekannt, dass das Werk der Vereinigten Bühnen Wien kommendes Jahr für drei weitere Termine (27. bis 29. Juni) in Wien als Freiluftevent zu sehen sein wird. Dann ist nach vier Spielzeiten aber endgültig Schluss mit royalem Leid.

BILD: SN/APA/VBW / SHOWFACTORY/HERWIG PRA Einmal noch wird die 'Elisabeth' Schönbrunn 2024 zum leuchten bringen