Emirat lockt mit Museum Touristen

Der Scheich von Dubai, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, ziert ein "Museum der Zukunft" mit eigenen Sprüchen.

Wie ein Auge, durch das man einen Blick in die Ferne werfen kann, präsentiert sich das neue "Museum der Zukunft" in Dubai. Das liegende Oval mit dem imposanten Durchblick ist auf einen üppig bepflanzten Hügel gebettet. Die Fassade ist mit arabischer Kalligrafie überzogen, nach Angaben des Museums sind dies drei Zitate von Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum. Eines benennt die Vision des Museums: "Die Zukunft gehört jenen, die sie sich vorstellen, designen und umsetzen können. Sie ist nicht, was ...