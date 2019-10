Ennio Morricone beklagt Niedergang der Filmmusik

Der italienische Komponist Ennio Morricone beklagt einen Niedergang in der Qualität der Filmmusik in den letzten Jahren. "Früher gab man für Filmmusik Geld aus. Jetzt will man mithilfe der Synthesizer sparen, so ist Filmmusik oft arm, oder wenig interessant", so der gebürtige Römer.

SN/APA (AFP)/TIZIANA FABI Sparstift zerstört Musik