Erdogan-Karikatur auf "art Karlsruhe" sorgt für Aufregung

Eine Erdogan-Karikatur sorgt auf der Kunstmesse "art Karlsruhe" für Aufregung. Wie die Messe am Freitag bestätigte, hat ein Galerist das Bild "Türkischer Diktator" von Thomas Baumgärtel nach lautstarken Protesten an seinem Stand am Vortag abgehängt. Der Künstler trennte sich daraufhin von seinem Galeristen, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

SN/APA (dpa)/Uli Deck Thomas Baumgärtel stellt Erdogan mit Banane im Gesäß dar