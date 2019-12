Ermittlungen in Italien zu Klimt-Bild auf Hochtouren

Die Ermittlungen um ein mutmaßliches Gemälde Gustav Klimts, das nach fast 23 Jahren in Italien wieder aufgetaucht ist, laufen auf Hochtouren. Ein Expertenteam wurde von der im Fall ermittelnden Polizei eingesetzt, um die Echtheit des Bildes zu prüfen. Die Polizei kontrollierte erneut das Verlies in einer Hofmauer der Galerie, in dem das Gemälde zufällig von einigen Arbeitern gefunden worden war.

SN/APA (POLIZIA MUNICIPALE DI PIACE Das Gemälde wurde von Arbeitern gefunden