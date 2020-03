Eröffnung der "Albertina modern" ohne Publikum geplant

Die Albertina wird die für Donnerstag geplante große Publikumseröffnung der "Albertina modern" im renovierten Künstlerhaus "nicht im ursprünglich beabsichtigten Umfang" feiern, sondern nur "im Kreis der Leihgeber sowie der Künstlerinnen und Künstler, die in der Eröffnungsausstellung 'The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980' gezeigt werden". Das gab die Albertina am Montag bekannt.

SN/APA/Albertina,Wien Angst vor dem Coronavirus macht auch vor der Albertina nicht halt