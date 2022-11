Erste Programmpunkte der Kulturhauptstadt 2024: Viele Salzburg-Bezüge im Salzkammergut

In vier großen Linien geht es 2024 im Salzkammergut durch das Programm der Kulturhauptstadt, die aus 23 Gemeinden bestehen wird - und auch nach Linz, Graz und Salzburg greift.

Zum ersten Mal ist mit dem Salzkammergut eine ländliche Region in den Alpen als Europäische Kulturhauptstadt ausgewählt worden. Es gebe in der Region ein Gefälle: "Oben Industrie, dann Landwirtschaft und viel Tourismus", beschreibt die Künstlerische Leiterin Elisabeth Schweeger die Region vom voralpenländischen Norden bis in den bergigen Süden bei der Programmvorstellung am Mittwoch. Dementsprechend weit ist der Blick des Kulturhauptstadt-Teams. Denn darum gehe es: "Die Region zu prüfen und zu schauen, wie sie sich entwickeln kann", sagt Schweeger.

...