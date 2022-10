Erstes Soloprogramm: Dirk Stermann tanzt allein, aber das sehr gut

Absurder und bitterer Witz: In seinem ersten Soloprogramm "Zusammenbraut" hält Dirk Stermann eine Rede für Abwesende.

"Bitte hinterlassen Sie nach dem Piepton eine kurze Rechtfertigung des existenziellen Dilemmas in der heutigen Zeit, ich rufe Sie dann zurück." Stermann sucht per Handy Kontakt zu seiner Tochter. Alles, was er bekommt, ist diese Ansage auf ihrer Mailbox. Dabei will er doch eine Rede zur Hochzeit seiner Tochter halten. Alles bereit. Die Torte, ein aufgeblasenes rotes Herz, genug Alkohol. Es läuft "Whiter Shade of Pale". Vor dem Beginn des Auftritts war Andy Borgs "Adios Amor" gelaufen. Man konnte ahnen: ...