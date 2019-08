Erstmals römischen Tempel in Osttiroler Aguntum entdeckt

In Aguntum, der früheren Römerstadt im Osttiroler Dölsach, hat ein Grabungsteam der Universität Innsbruck eine große Steinstruktur in der Mitte des Forums entdeckt. Diese dürfte laut den Forschern als Unterbau eines Tempels gedient haben. Damit habe das Team erstmals in der 100-jährigen Grabungsgeschichte von Aguntum einen römischen Kultbau ergraben, teilte der Archäologiepark am Mittwoch mit.

SN/APA/dpa/Jens Büttner In Dölsach wird schon seit 100 Jahren gegraben