Erwin Prölls letzter Coup ist gelandet

Der spektakuläre Neubau für die niederösterreichische Landesgalerie in Krems nähert sich der Vollendung.

An einem scheinbar entrischen Ort entsteht ein neues Wahrzeichen Niederösterreichs und zudem der derzeit einzige Museumsneubau in Mitteleuropa. Verlässt man die Altstadt von Krems, fährt durch das Villenviertel und vorbei an der riesigen Haftanstalt endet die Straße an einem Bauzaun. Versucht man, sich dem Neubau von der anderen Seite Neubau zu nähern, passiert man einen Zwillingskreisverkehr, der die Autos beim Brausen auf B3 und B35 zum Einlenken nötigt, eine Tankstelle und einen "Fleisch & Wurst Diskont". In beiden Richtungen - in der Altstadt von Stein wie in Krems - gibt es charmantere Gegenden.