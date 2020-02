Erwin Wurm gestaltet Fastentuch für den Stephansdom

Dem Wiener Stephansdom dürfte in den kommenden Wochen nicht kalt werden: Für das seit 2013 alljährlich künstlerisch gestaltete Fastentuch zeichnet heuer Erwin Wurm verantwortlich, der den barocken Hochaltar mit einem 80 Quadratmeter großen, in violett gehaltenen Strickpullover versieht. Damit soll laut Aussendung an die "Priorität wärmender Nächstenliebe" in der Zeit vor Ostern erinnert werden.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Erwin Wurm stellt im Stephansdom aus