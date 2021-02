"Es geht los, wir freuen uns sehr" - was in den Museen ab morgen zu sehen ist

Hunderte Museen wurden sechs Wochen lang ungesehen abgestaubt. Jetzt wird geöffnet - ein Überblick zu den Ausstellungen in den Bundesländern.

Da die meisten Museen traditionell montags geschlossen sind, gehen viele am Dienstag in die Wiedereröffnung nach dem dritten Lockdown. Das Jüdische Museum Wien war eine der wenigen Ausnahmen. Mit der neuen Schau "Herzls Töchter" öffnete Direktorin Danielle Spera bereits am Montag ihre Tore.

Es geht los, wir freuen uns sehr", sagte die Direktorin des Belvedere, Stella Rollig, im Online-Pressegespräch zur neuen Ausstellung, die bereits seit zwei Wochen fertig im Oberen Belvedere in Wien hängt, also längst auf Besucher ...